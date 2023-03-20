تفاصيل التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من بنك التنمية الصناعية.. فترة سداد 25 سنة

كشف بنك التنمية الصناعية، تفاصيل برامج التمويل العقاري، لشهر مارس 2023، من بينها مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8%.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التنمية الصناعية لشهر مارس 2023، على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8%، يكون الحد الأقصى لثمن الوحدة 2 مليون و500 ألف جنيه.

تفاصيل التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8%

والحد الأقصى للدخل الشهري 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، ويكون الحد الأدنى لسن العميل 21 عامًا، والحد الأقصى لمدة سداد القرض 25 عامًا.

مميزات التمويل العقاري من بنك التنمية الصناعية

ومن المميزات التي يقدمها بنك التنمية الصناعية، على التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بدون مصاريف استعلام، وتأمين على الحياة مجانًا، والتأمين على الوحدة ضد الحريق، وبدون أي إعباء إضافية.

برامج التمويل العقاري في بنك التنمية الصناعية

ويقدم بنك التنمية الصناعية أيضا مبادرات التمويل العقاري لمحدودي الدخل 3% و5% و7%، وكذلك التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 3%.