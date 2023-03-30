«‎القومي للترجمة» يقدم خصومات 50% على مجموعة كبيرة من إصداراته في رمضان

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي خصم 50% على مجموعة كبيرة من إصداراته، وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

قائمة الكتب بخصم 50% في القومي للترجمة

قائمة الكتب بخصم 50% تضم مجموعة كبيرة من أحدث اصدارات المركز القومي للترجمة ونذكر منها: «سلسلة العلماء صغار السن، موسوعة المسرح، استفزازات فلسفية، المدير الفعال، كيف تحيا في رفاه، نظرية المعرفة، وعقل الحيوان، فضاءات العنف».

والتحدي الصيني، متاهات: استطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار، والمناظرة الكبرى، ومدخل إلى الأيدلوجيات السياسية، الصوفية والطقوس والحداثة في مصر، ويوميات الحداد، والحداثة الثورية، وشكسبير: ابتكار الشخصية الإنسانية.

دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة، النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية، وتذكر الحرب العالمية الأولى، ورسائل النساء من مصر القديمة، والزمن المؤجل.