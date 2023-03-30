توقف حركة الصيد البحري ببورسعيد بسبب نشاط الرياح وانخفاض الحرارة

توقفت حركة الصيد اليوم ببورسعيد بسبب الطقس البارد والرياح الشديدة مع الغيوم في سماء بورسعيد ونوة العجوزة التى تمر بالبلاد.

رياح شمالية غربية

وكشف مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد عن توقف حركة الصيد بسبب الرياح الشديدة التي تمر بالبلاد حيث وصلت إلى 25 كم في الساعة واتجاهها شمالية غربية مما تمنع حركة الصيد.

وأوضح أن مراكب الصيد بالكامل متوقفة منذ أمس عند رصيف الميناء ولن تستأنف رحلاتها إلا بعد انتهاء النوة التي تمر بالبلاد مشيرًا إلى أن غرفة عمليات ميناء الصيد البحري تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

التحذير من تخفيف الملابس

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت اليوم في بيان لها عن نشاط الرياح على كافة الأنحاء خاصة السواحل الشمالية بينها بورسعيد مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

كما حذرت المواطنين من تخفيف الملابس وطالبت بعدم ارتداء الملابس الصيفية. لأننا فى فصل تقلبات جوية حيث بلغت درجات الحرارة في بورسعيد اليوم 17 درجة مئوية ومحتمل انخفاضها في المساء إلى 13 درجة مئوية.