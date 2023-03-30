تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع.

رصد أي متغير مكاني وتنفيذ الإزالة الفورية

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أوتقصيره في أداء عمله.

إزالة مبنى مخالف بمركز أولاد صقر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز أولاد صقر بإزالة مخالفة داخل الكتلة السكنية لمبنى مخالف بالطوب الدبش على مساحة 86 متر بمدينة أولاد صقر في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور طولي بدون ترخيص بمنطقة الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 400 متر تقريباً وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتنفيذ إزالة فورية على مساحة 100 متر بالمدينة بجوار كوبري الممر.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بتنفيذ قرار الإزالة رقم 20 لسنه 2022 لمحل بمدخل عمارة تحت سلم العقار بشارع الجلاء وذلك بالاشتراك مع الإدارة الهندسيه بحى أول.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة كليا وفورية في المهد على مساحة (4) قراريط عبارة عن سور حديد وغرفتين وأرضية بلاط انترلوك ومسرح خشب بغرض انشاء قاعة أفراح بناحية ديرب نجم عزبة رزق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمال مخالفة لشروط البناء والتنظيم فى منطقة حى المستشارين شارع نور الهدى الدور الرابع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ونفذت رئاسة مدينة القرين إزالة لعدد 12 عمودا على مساحة 120 مترا بنطاق مدينة القرين وتمت الإزالة لمبني بدون ترخيص داخل الحيز حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بإزالة بناء مخالف على الارض الزراعية خارج الحيز العمرانى بطول 20 مترا تقريبا بغرض عمل حظيرة للمواشى بالطوب الابيض بناحية حى المسلمية وتم إزاله المخالفة فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف.