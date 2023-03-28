تنفيذ 390 قرار إزالة للمباني المخالفة في الإسكندرية

شنت أحياء محافظة الإسكندرية حملات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة، وبلغ إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1 يناير وحتى الأربعاء الماضي، 25 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 365 قرارا، ليصل إجمالي قرارات الإزالة التي جرى تنفيذها خلال هذه الفترة 390 قرار إزالة.

حي أول المنتزه الأكثر تنفيذا لقرارات الإزالة

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يعتبر حي أول المنتزه هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة والفورية به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها الحي في الفترة من 1 يناير حتى الأربعاء الماضي 107 قرارات إزالة، وتبعه حى شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغت 88 قرار إزالة، ثم ثان العامرية والتي بلغت عدد قرارات الإزالة بها 74 قرار إزالة ثم العجمى عدد 47 قرار وتبعه أول العامرية 24 قرار إزالة.

وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.