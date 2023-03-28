نائب محافظ القاهرة: تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

وجّهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص، ووقف الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، ورصد مخالفات البناء، بهدف التصدي بكل حزم وحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التحفظ على معدات البناء

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة القانون والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال منع البناء المخالف والتتبع والرصد الدائم له وضرورة الإزالة في المهد، والتحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي هذا الإطار، واصلت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، أعمالها الخاصة بمواجهة المخالفات واستعادة أملاك الدولة وإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها طبقا للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

إزالة التعديات

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر، وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية ومدير منطقة الإسكان ومدير الأملاك والأجهزة التنفيذية بالحي، وبالتعاون مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، إزالة للتعدي على أملاك الدولة بمنطقة مساكن الجيزة بمحور المستشار عبدالمجيد محمود، وذلك في إطار تعليمات محافظ القاهرة وحرص الدولة على تطبيق القانون.

وواصل حي المقطم تنفيذ قرارإزالة للتعدي ببناء حوائط بالطوب وعمل صبة بمنطقة الردود بالجانب الأيسر بالحي الأول بالهضبة الوسطى، وتنفيذ قرار إزالة بالهضبة العليا وذلك لمخالفة ترخيص البناء في غلق الجراج بدور البدروم بباب حديد حيث تم إزالة الباب والتحفظ عليه وايداعه بمخزن الحي.