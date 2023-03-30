«القابضة للمطارات» تعلن الفائز بقرعة الحج من بين العاملين بالشركة

قالت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، إن الشركة أجرت اليوم بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة قرعة الحج للعام الحالي لاختيار الفائز بأداء مناسك الحج من بين العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران وشركة آيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية.

عدد الذين تقدموا للقرعة من العاملين هذا العام بلغ 18

وأضافت القابضة للمطارات في بيان صحفي اليوم، أن عدد الذين تقدموا للفوز بقرعة الحج لهذا من بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران وشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية بلغ 18 فردا ممن انطبقت عليهم شروط التقدم وتخطى عمرهم الـ 55 عاما.

فوز موظف بإدارة الأمن بقرعة الحج لهذا العام

وأضافت الشركة أن نبيل علي أحمد علي، من إدارة الأمن هو الذي فاز بقرعة الحج بالشركة القابضة للمطارات لهذا العام، لافتا إلى أن الشركة اختارت عدد 2 من بين المتقدمين للقرعة كاحتياطيين تحسبا لحدوث أي طارئ، لافتة إلى أن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية هنأ الفائزين متمنياً لهم حجاً مبرورا وذنباً مغفوراً.