«القابضة للمطارات» تطالب العاملين بترشيد المياه

قدمت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، نشرة توعوية للعاملين حول طرق ترشيد المياه.

وأوضحت النشرة أنه يجب إغلاق الصنبور أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة، مع الاقتصاد في استخدامها أثناء الاستحمام بحيث لا تتعدى الفترة الـ4 دقائق.

سقي النباتات باستخدام التنقيط

وأوضحت الشركة القابضة للمطارات، أنه يجب استخدام أدوات ترشيد المياه، فضلا عن ضرورة سقى النباتات باستخدام التنقيط وغسل السيارة في مغسلة السيارات المخصصة لذلك.

وأشارت إلى ضرورة إصلاح أية تسريبات بمصادر المياه مع متابعة فاتورة استهلاك المياه لرصد أي تسرب غير معروف، إضافة إلى ضرورة اختيار الغسالات الموفرة لاستهلاك الماء والطاقة.

طرق الاستخدام الشخصي للمياه

و طالبت العاملين عند الاستخدام الشخصي للمياه بضرورة إيقاف الصنبور أثناء غسل اليد واستخدام «الدش» بدلا من تعبئة حوض الحمام (البانيو) اثناء الاستخدام، مشددة على ضرورة عدم تشغيل غسالة الصحون أو غسالة الملابس إلا في حالة أن تكون ممتلئة.

وعممت إرشادات وزارة الصحة للوقاية من الإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي rsv، وقالت الشركة، خلال تلك النشرة التوعوية، إنّ أعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (rsv) عادة ما تظهر على الأشخاص المصابين بالفيروس في غضون 4 إلى 6 أيام بعد الإصابة، وتشمل أعراض العدوى ما يلي:

1- سيلان الأنف

2- قلة الشهية

3- السعال

4- العطس

5- الحمى

6- الصفير

وأوضحت الشركة أنّ هناك العديد من الطرق يجب اتباعها؛ للوقاية من الإصابة من الإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (rsv) لعل أهمها ما يلي:

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف.

- تناول كميات كبيرة من تناول السوائل والمشروبات الدافئة.

- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين «سي» لتقوية المناعة.

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها.