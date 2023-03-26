«السياحة»: إلزام الشركات بإبرام عقود بشأن تفاصيل الحج مع ضيوف الرحمن

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ الضوابط المنظمة للحج السياحي، ألزمت شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج بإبرام تعاقد مع الحجاج موضحا به تفاصيل برنامج الحج من مواعيد السفر والعودة وقيمة البرنامج وأماكن إقامة الحاج بمكة والمدينة المنورة ومدة البرنامج، وحال عدم تنفيذ أي من تفاصيل العقد يحق للحاج التقدم بشكوى الشركة لوزارة السياحة المصرية.

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ وزارة السياحة والآثار حددت الفترة التي يحق للحاج تقديم شكوى ضد شركة السياحة المنفذة لبرنامج الحج بـ60 يوما من تاريخ العودة من الحج، لافتا إلى أنّ العقد المبرم بين الحاج وشركة السياحة يشمل جميع الأمور التعاقدية التي تحفظ حق الطرفين.

نسب الإقبال على التقدم للحج السياحي

وأوضح أنّ نسب إقبال المواطنين على التقدم لبرامج الحج السياحي حتى الآن ما زال ضعيفا، لافتا إلى أنّ أعداد المتقدمين ستبدأ في الزيادة خلال الأيام المقبلة، خاصة خلال الأسبوع الأخيرة قبل غلق باب التقدم للحج السياحي، وآخر موعد لتقدم المواطنين للحج السياحي هو يوم 19 أبريل المقبل.

تخصيص 75% من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الإقتصادية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّه وفقا لدراسات السوق الحالية، فإنّ غالبية المتقدمين للحج السياحي هذا العام، سيختارون التقدم لبرامج الحج الاقتصادية «البري - الاقتصادي طيران»، وذلك بسبب جودة خدماتهم وقلة أسعارهم بالمقارنة بالحج السياحي فئة الـ5 نجوم، موضحا أنّ وزارة السياحة والآثار خصصت نحو 75% من حصة تأشيرات الحج الخاصة بها والبالغة 16 ألف تأشيرة للبرامج الاقتصادية.

وتابع أنّ عدد تأشيرات الحج المخصصة لمستوى الحج الاقتصادي طيران، تبلغ نحو 8 آلاف تأشيرة، فيما بلغ عدد تأشيرات الحج للمستوى الاقتصادي البري 4 آلاف تأشيرة، وعدد تأشيرات الحج المخصصة لبرنامج الحج فئة 5 نجوم 4 آلاف تأشيرة.