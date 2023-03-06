«القابضة للمطارات»: نتبادل الخبرات لرسم مستقبل صناعة الطيران في إفريقيا

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، إن الشركة شاركت في الدورة الـ 69 لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا والذي استضافته العاصمة الرواندية كيجالي في الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس الجاري بشعار «حان الوقت العمل لصناعة مطارات إفريقية مستدامة».

المؤتمر شارك به 400 شخصية عالمية

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن اجتماعات الدورة الـ 69 لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا، شارك به ما يقرب من 400 شخصية عالمية يمثلون الجهات الدولية والقارية بمجال الطيران والمطارات والمعنيين بصناعة النقل الجوي، وممثلي مختلف المطارات داخل قارة إفريقيا، موضحا أنه تم التشاور وتبادل الخبرات وطرح الرؤى لرسم مسار مستقبل صناعة الطيران في قارة إفريقيا، خاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها السلبية على صناعة السفر والسياحة في السنوات القليلة الماضية.

مستقبل صناعة المطارات بأفريقيا

وأشار إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة جيدة للاطلاع والتعرف على مستقبل صناعة المطارات داخل القارة الإفريقية والتي تتاح أمامها فرص واعدة للنمو مستقبلا ومنها بالطبع مطاراتنا المصرية، ونحرص دائما على تطويرها وجاهزيتها التشغيلية وأهمها الأمن والسلامة وفق المعايير الدولية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بالتوازي مع كفاءتها الاقتصادية وتعظيم إيراداتها.

وأشار إلى أن مشاركة القابضة للمطارات في المؤتمر جاء في إطار رؤية وزارة الطيران المصرية وحرص الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني على تفعيل عضوية مصر بالمنظمات والكيانات الدولية المعنية بمجال الطيران والمطارات والنقل الجوي، وانطلاقا من موقع مصر الريادي والفاعل على خريطة الحركة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.