«التعليم»: تجهيز وتكليف لجان وضع الأسئلة استعدادا لامتحانات التيرم الثاني

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، خلال اجتماع موجهي العموم والمواد وبعض مدرسي مدارس المكفوفين بالمديرية.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان على تنفيذ التعليمات والتوجيهات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بمدارس المكفوفين:-

- تجهيز وتكليف لجان وضع الأسئلة حسب القرارات الوزارية والكتب الدورية.

- كيفية قراءة وتنفيذ مواصفات الورقة الامتحانية.

- تأكيد وضع امتحان جيد ومطابق للمواصفات.

- فتح المناقشة بين موجهي العموم ومعلمي مدارس المكفوفين.

امتحانات شهر مارس 2023

وفي سياق آخر، أعلنت المدارس جميع المراحل التعليمية، جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل استعداداً لعقدها 2 أبريل 2023، يتم عقد اختبارات شهر مارس في الجزء الذي تم تدريسه خلال الفترة السابقة للاختبار في جزء من الحصة، ويكون الاختبار على مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، ويكون الاختبار في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة، مؤكدا الالتزام بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023.