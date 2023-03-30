«التعليم» تعلن موعد قبول أوراق تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2023

أعلنت المديريات التعليمية، قبول أوراق تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بداية من الأحد 2 إبريل، تطبيقا للمادة الأولى من القرار الوزاري 41 لسنة 2020 ويجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف «من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى، من أخصائي إلى معلم والعكس، من أمين مكتبة إلى معلم أو أخصائي والعكس، ومن معلم مادة إلى معلم مادة أخرى، ومن تخصص إلى تخصص آخر بالتعليم الفني، من معلم فصل إلى معلم مادة والعكس».

تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين.. مراعاة معدلات العجز

وأكدت المديريات التعليمية، على مراعاة معدلات العجز للمرحلة وللمادة الدراسية والتخصص والوظيفة المنقول إليها وتتحمل الإدارة التعليمية والتوجيه المسئولية على ما يخالف ذلك، والتأكيد على مناسبة المؤهل العالي التربوي أو «مؤهل عالي مناسب دبلوم تربوي»، الحاصل عليه المعلم والتخصص الذي يريد النقل له، والتأكد من تدريس كل معلم للمادة الدراسية المرتبطة بتخصصه العلمي.

الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:

- موافقة صريحة من قبل التوجيه الفني العام للمادة الدراسية على الطلب.

- صحيفة أحوال الكترونية حديثة معتمدة وصورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة معتمدة من آخر تقريرين لتقييم أداء المعلم.

- صورة معتمدة من المؤهل الدراسي المؤهل التربوي إن وجد.

- صورة معتمدة من أمر الندب للمرحلة أو المادة لمنتدب إليها.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم تسليم الطلبات من المعلمين إلى التوجيه الفني بالإدارة بعد استيفاء كافة التوقيعات من الإدارة التعليمية حتى الخميس 11 مايو ولن يلتفت لأي طلبات ترد بعد هذا الموعد، ويتم تجميع كافة الطلبات بالتوجيه الفني العام المختص بالمديرية لكل مادة ويقوم بمراجعة البيانات مراجعه دقيقة وتجمع في كشوف «نسخة ورقية - نسخة أكمل».

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن التوجيه العام يقوم بتسليمها إلى إدارة التنسيق المختص بالمديرية «الطلب - المستندات الخاصة بالمعلم مستوفي جميع الموافقات - الكشوف الورقية + نسخة اكسل طبقا للنموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس 18 مايو 2023».