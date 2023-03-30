ضبط 8 تجار مخدرات في محافظتي مطروح وأسيوط

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديريتي أمن (مطروح- أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي (قسم شرطة الضبعة- مركز شرطة الفتح) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم، وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصر إجرامي- مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة) حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وبحوزته (عدد 165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام - بندقية آلية وخزينة - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى–هاتفى محمول).

مديرية أمن أسيوط

استهداف بؤرة إجرامية مسلحة بدائرة مركز شرطة الفتح يقوم على إدارتها (عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز) حال تواجدهما بمسكنهما.

وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت 750 جرام - كمية لمخدر الآيس «الشابو» - كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة وعدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار - فرد روسى وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد 2 دراجة نارية» بدون لوحات- 2 سلاح أبيض- 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و820 ألفا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.