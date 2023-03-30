حبس تاجر مخدرات غسل 25 مليون جنيه من تجارته في سوهاج

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص، بتهمة الاتجار للمواد المخدرة في مركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها.

25 مليون جنيه إجمالي الأرباح المتحصل عليها

ونجحت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية القبض على المتهم، أمس الأربعاء، واتضح من خلال التحريات أن للمتهم معلومات جنائية سابقة، وأنه تربح من وراء تجارته في المخدرات وجمع مبالغ مالية كبيرة، وحاول إخفاء التجارة الممنوعة من خلال مجال شراء العقارات حتى يتمكن من إصباغها بالصبغة الشرعية، حيث وصل إجمالي الأرباح التي حصل عليها هي 25 مليون جنيه.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية المنتظرة التي توقع على المتهم بتجارة المخدرات في مركز جهينة بمحافظة سوهاج، يقول المحامي بالنقض أيمن محفوظ لـ «الوطن» إن نص المادة رقم 33 من قانون العقوبات، كالآتي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».