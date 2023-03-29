حملات أمنية تضبط «حشيش» و«استروكس» مع تجار مخدرات في المحافظات

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات - كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مادة الآيس المخدر وزنت كيلو جرام – ميزان حساس).

وتمّ ضبط شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بمحل سكنهما، وبحوزتهما (كمية من الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

كما تمّ ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 3 كيلوجرامات – مبلغ مالي – هاتفين محمول).

وضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2 كيلوجرام – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض مطواة - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.