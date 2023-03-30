ضبط متهم بحيازة 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، يزاول نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية متخذا من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مسرحا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعُثر بحوزته على 40 كرتونة تحوي كمية من الألعاب النارية نحو 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية مُختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.