«الداخلية» تضبط 144 قطعة سلاح ناري مع 131 متهما

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 310 قضايا مواد مخدرة بإجمالي 339 متهما.

وجرى ضبط 144 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهما، وضبط 227 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 84792 حكما قضائيا، وضبط 33 متهما هاربًا، وضبط 17 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 249 دراجة نارية مخالفة، و28360 مخالفة مرورية.

وجرى فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 7 منهم.