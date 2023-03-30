ضبط 12 كيلو من مخدر «الهيدرو» بحوزة تاجر مخدرات في شمال سيناء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد) حال تواجده بمحيط سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 350 ألف جنية تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.