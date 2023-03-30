الأمن العام: ضبط 316 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت 316 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 337 متهما، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبطت 117 قطعة سلاح ناري بحوزة 94 متهما.

وفي مجال تنفيذ الأحكام نفذ نحو 83 ألف حكم قضائي متنوع، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية ضُبط تشكيلان عصابيان، كما ضبط 29 متهما هاربا، و17 متهما بتهمة البلطجة، و227 دراجة نارية مخالفة، و25 ألفا و527 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.