جامعة سوهاج تشارك بملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس لإعداد القادة

تشارك جامعة سوهاج، في فعاليات البرنامج التدريبي «ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس»، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان تحت شعار معاََ نلتقي.

أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن الملتقى جاء تنظيمه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعي وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية.

دور معهد إعداد القادة بالتدريب

وأكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعلىم والطلاب، على الدور الهام الذي يقوم به معهد إعداد القادة وحرصه على التأكيد على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدي الطلاب، وتذكيرهم بقيمة ومكانة مصر عبر التاريخ، موضحاً أن الملتقى يهدف إلي رفع الوعي لدى الطلاب خاصة في ظل التطور السريع في تكنولوجيا الاتصال الحديثة ووسائل التأثير القوية في تشكيل الوعي والحرب التي تخوضها الدولة ضد أعداء الوطن.

البرنامج التدريبي بمعهد إعداد القادة

وأشار صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى أن البرنامج التدريبي للملتقى يشمل عدد من المحاضرات وورش العمل والأنشطة المتنوعة، ومنها محاضرة بعنوان تحديات الأمن القومي المصري، وأخري عن دور التكنولوجيا في الحروب الحديثة وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وكذلك ورشة عمل تفاعلىة حول طرق مواجهة الأفكار الهدامة، ومحاضرة بعنوان الإعلام ودوره في محاربة الشائعات والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلي محاضرة بعنوان وسطية الخطاب الديني وكيفية محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة.

المشاركون بالملتقى

وقال محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، إن الملتقى استضاف اللواء أركان حرب سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر، وله دور كبير في إثراء الحياة السياسية والعسكرية، وقد تحدث عن اتجاهات ودوائر الأمن القومي والعلاقات المصرية الخارجية، مضيفاً أن الوفد المشارك بالملتقى يضم كلاً من الدكتور طارق عبد النعيم بكلية الألسن، الدكتور رأفت أحمد رشوان بكلية الآداب، الدكتور محمد إيهاب أحمد بكلية التربية الرياضية، والدكتورة نادية محمد صالح بكلية التمريض، والدكتورة منال أحمد محمد بكلية التمريض، والدكتورة مريم ناصر عبد العظيم بكلية التجارة.