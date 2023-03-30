تحرير 88 مخالفة تموينية خلال يومين في 5 مراكز بالبحيرة «صور»

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية بمراكز دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وإدكو وحوش عيسى، وذلك لتشديد الرقابة على السلع التموينية ومتابعة الأسعار.

تحرير محاضر تموينية

أسفرت الحملات في مركزي دمنهور وكفر الدوار عن ضبط الآتي:-

- 100 كرتونة أدوية بيطرية مجهولة المصدر.

- 300 كرتونة ورق تصوير مجهول المصدر.

- 15 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

- مخبز تصرف في 6 شكائر دقيق بلدى مدعم.

- 20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

- مخبز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- 7 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

حملة تموينية في أبو حمص

- 10 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

- محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

- محضرا ذبح خارج المجازر الحكومية.

حملة مركز إدكو

- 11 مخبزا لانتاجهم خبز ناقص الوزن.

- مخبزا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- 3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف.

- مخبز لعدم نظافة أدوات العجين.

- مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق.

حملة مركز حوش عيسى

- 78 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.

- محضر لمحطة تمويل سيارات تدار بدون ترخيص .

- كما تم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.