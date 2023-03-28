حملة لإزالة المخالفات وطلاء واجهات العقارات المطلة على مسجد «عمرو بن العاص»

شهدت أحياء محافظة القاهرة نشاط مكثف خلال الساعات الماضية من إزالة مخالفات بناء وغلق محال دون ترخيص وطلاء واجهات لاستعادة الوجه الحضاري.

وقام حي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، ببدء أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على مسجد عمرو بن العاص بلون واحد، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي للمنازل، والارتقاء بمستوى الشوارع الرئيسية، وخاصة بعد تطوير مسجد عمرو بن العاص بما يتناسب مع العمارة الإسلامية القديمة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة من إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة خيرالله بشارع محمد السيد ومطلع السبع البنات، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

غلق أنشطة تجارية مخالفة

كما قام حي حدائق القبة برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب رئيس الحي، بغلق وتشميع مجموعة مطاعم وكافيهات وصالات أفراح لإدارتها دون ترخيص، وأيضا قامت هيئة النظافة وسيارات المتعهد للجمع السكني بالقيام بأعمال رفع كفاءة الشوارع بصفة مستمرة ويومية، وعمل حملات نظافة دوريه بنطاق الحي حيث تضمنت حملات النظافة اليوم النهوض بنظافة شوارع منطقة الزهراء، وأمام المسجد، وشارع مصر حلوان الزراعي أمام منفذ المواطن أولا.

وأكد اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، على الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي، وتكثيف كل الجهود للحفاظ على المظهر العام والشكل الحضاري.

إزالة مخالفة بناء

وقام حي غرب مدينة نصر بقيادة اللواء محمد مدحت، رئيس الحي، باستمرار جهود الحي المبذولة في مجال التصدي للمخالفات، والقيام بأعمال إزالة في المهد لبناء مخالف على الرصيف بشارع عمر بن الخطاب وتمت الإزالة بالمهد.

كما شهد حي الخليفة أعمال إزالة عقارات منطقة عرب اليسار ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية والقضاء على العشوائيات.