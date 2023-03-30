تحرير 21 محضر نقص وزن للمخابز البلدية في ديرمواس بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، وذلك ضمن المتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الأسواق، بهدف تحقيق الانضباط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

حملات تموين لضبط الاسعار والأسواق

قال عامر طه رئيس مركز ديرمواس، إن الحملة شملت قرى (دلجا وطوخ والسوالم)، حيث تم تحرير 21 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين - عدم اعلان اسعار المنتجات - عدم وجود شهادة صحية).

حملة على المخابز البلدية في ديرمواس

وتواصل الوحدة المحلية جهودها المكثفة لتفعيل الرقابة على الاسواق والمحال التجارية والمخابز للحد من ارتفاع الاسعار والقضاء الاحتكار من خلال المتابعة الميدانية للحالة العامة بشوارع المركز والقري التابعة له.

يشار أن رئس مركز ملوي قاد أمس حملة تموينية مكبرة لضبط الاسعار والأسواق والمخابز البلدية في عدد من قري وعزب مركز ملوي حيث تفقد منافذ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة كما تفقد معرض أهلا رمضان للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية الأساسية والبيع بأسعار مخفضة وتنافسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.