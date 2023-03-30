تقديم خدمات الرعاية لمليون سيدة مسنة ومن ذوي الإعاقة بـ2.4 مليار جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنّ هناك مليون سيدة من ذوي الإعاقة ومن المسنات استفدن من خدمات الحماية، وكذلك الرعاية الاجتماعية بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

مشروع رفيق المسن يهدف إلى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري

وأشارت وزارة التضامن، في تقرير صادر عنها، إلى أنّ مشروع رفيق المسن يهدف إلى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته، وتوفير البديل للمسن عن الرعاية داخل مؤسسات الرعاية.

وأكدت التضامن، على الموقع الرسمى لها، أنّه يتم تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية، كما يتم الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن.

ولفت إلى أنّه يتم تخفيف الضغط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتوفير وظائف للراغبين في العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق مسن.

شروط وظيفة رفيق المسن

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل سنة عن 20 سنة ولا يزيد على 45 سنة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل.

- أن يكون خاليا من الأمراض الجسدية والنفسية بموجب شهادة طبية معتمدة في هذا الشأن.

- أن يقدم شهادة تحدد موقفه من التجنيد بالنسبة للذكور.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة الشريكة.