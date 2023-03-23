حزب حماة الوطن يزور دور المسنين لتهنئتهم بمناسبة عيد الأم

نظمت أمانة التضامن الاجتماعي المركزية بحزب حماة الوطن، زيارة إلى جمعية التحرير للخدمات الاجتماعية بمحافظة القاهرة، لتقديم الدعم المادي والمعنوي للقائمين على خدمة دار المسنين الملحق بالجمعية وللسيدات المسنات قاطني الدار، إيمانا بالدور الاجتماعي للحزب نحو المجتمع، وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.

زيارة حماة الوطن

وشهد الاحتفال تقديم هدايا عينية لجميع السيدات ومواد غذائية إلى مطبخ دار المسنات، لتوفير الأغذية المطلوبة خلال الشهر الكريم، حرصًا من الحزب على توفير السبل اللازمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة المسنين للحفاظ على الترابط والتماسك الأسري.

احتفالية «حماة الوطن» بالأمهات

وتؤكد أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن أنّها مستمرة في تقديم حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا بما يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما دعى الحزب كل منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعايتهم على النحو الذي ينظمه القانون.