«الأممة» أشهر أكلات الدمايطة في إفطار رمضان.. وجبة شهية يعشقها الجميع

تكثر الولائم والعزائم على مدار شهر رمضان، وتتنوع الأكلات وتقع كل ربة منزل في حيرة لاختيار الأصناف والأطباق المقدمة لضيوفها وأفراد أسرتها، ولكل محافظة عادات تشتهر بها في أكلات الشهر الكريم.

وفي دمياط عادات توارثوها عن الأجداد، وتتزين موائد إفطار أهل دمياط خلال رمضان بأشهى الأطعمة، من بينها «الأممة» كما يطلق عليها الدمايطة، والتي تعد وجبة أساسية ودسمة تلتف حولها العائلة ويعشقها الجميع.

ماذا تعني أكلة الأممة في دمياط ؟

وتأتي «الأممة» على رأس أشهر الأكلات التي يحرص سيدات البيوت على طهيها في شهر رمضان، حتى أصبحت من أشهر الأكلات الرمضانية التي تصنع من اللحم والرقاق، وهي أحد عادات «الدمايطة» ويستوي في ذلك الفقراء والأغنياء في الريف والحضر لحبهم لها.

أطعم الأكلات في رمضان

«الأممة» من أطعم الأكلات في دمياط حسب «أم عمار» صاحبة مطبخ «طيبات الرحمان» بمدينة السرو في دمياط لـ«الوطن»، وهي من الأكلات التي تتقنها المرأة الدمياطية وتحبها الأسر في «شهر رمضان» وغيرها من الأكلات التي يشتهر بها المطبخ الدمياطي العامر بالوجبات الشهية.

طريقة عمل «الأممة»

«أم أميرة» طباخة ماهرة من دمياط «الأممة» ليست وجبة مكلفة فى شهر رمضان حيث تحضر بكمية بسيطة من الرقاق المخبوز، وربع كيلو لحمة معصجه و3 أكواب من الشوربة ومعلقة طماطم مسبكة ومعلقة بيكنج بودر وربع كوب زبدة وكوب زبادي وصينية متوسطة، وهي أكلة دمياطية يحبها أهل دمياط وزائريها.