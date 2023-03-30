«الأرصاد» تحذّر من طقس الساعات المقبلة.. وتكشف فرص سقوط الأمطار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا من مساء اليوم حتى مساء السبت المقبل، على أنحاء الجمهورية كافة، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية، مع فرص لسقوط الأمطار بصورة متفاوتة، محذّرة المواطنين من تخفيف الملابس خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأرصاد الجوية: انخفاض حاد في درجات الحرارة

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، بسبب تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها، علاوة على وجود امتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا خلال فترة الليل.

الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم

ونصحت غانم، خلال حديثها لـ«تلفزيون الوطن»، المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم في الوقت الحالي، بسبب التقلبات الجوية التي تحدث بشكل يومي، مشيرة إلى أنّه سيكون هناك نشاط للرياح سرعته من 30 إلى 40 مترا على الساعة، حيث سيساعد نشاط الرياح إلى انخفاض درجات الحرارة، كما أنّ أيام شهر رمضان تشهد تقلبات جوية مستمرة.