«أوقاف جنوب سيناء» تحدد 16 مسجدا للاعتكاف في شهر رمضان

أكد السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء أن جميع المساجد بالمدن والقرى التابعة للأوقاف تستقبل آلاف المصلين لتأدية الصلوات الخمس لكن هناك 16 مسجدا تم تحديدها للاعتكاف هذا العام.

وأوضح أن مديرية أوقاف جنوب سيناء حددت 16 مسجدا هذا العام للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تشمل كل مدن المحافظة.

أكد غيط أن شهر رمضان هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وتشهد المساجد توافد الآلاف من أبناء المحافظة لتأدية الصلوات وحرصهم علي صلاة الجماعة، وتشهد بعض المساجد زحام كبير لكثرة اعداد المصلين.

أسماء مساجد الاعتكاف في جنوب سيناء

وإليكم مساجد الاعتكاف في جنوب سيناء:

１- الرحمة بالجبيل قرية الجبيل الطور.

２- الزهراء حي الزهراء الطور.

３- مجمع الرحمن رأس سدر رأس سدر.

４- المصطفى حى النور شرم الشيخ.

５- الرياضات شرم الميه شرم الشيخ.

６- الكوثر المدينة دهب.

７- الرحمن العصلة دهب.

８- الإمام علي ابورديس، ابورديس.

９- الزهراء التجمع البدوي أبو رديس.

10- التقوى الحي الأول أبو زنيمة.

11- الهداية الإسباعية السفلى كاترين.

12- الرحمن فيران كاترين.

13- التقوى المدينة نويبع.

14- الجمارك الميناء نويبع.

15- الترابين بمنطقة الترابين نويبع.

16- السلام طابا نويبع.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن هناك عددا كبيرا من المساجد تشهد زحام لتأدية الصلوات خاصة صلاتي العشاء والفجر مثل مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد المصطفى ومسجد المنشية بطور سيناء ومسجد الهدي في مدينة.

وتابع أن علماء الأوقاف والأزهر الشريف يقومون بإلقاء دروس الوعظ خلال الصلوات علي مدار اليوم لتوعية وتعليم المواطنين بمكارم الأخلاق وبركات شهر رمضان واستغلاله في العبادة.

تعقيم المساجد

قال السيد غيط أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد علي ضرورة تعقيم المساجد بشكل يومي بسبب استقبال آلاف المصلين يوميا، موضحا أن الأوقاف بالتعاون مع مديرية الصحة تقوم لتعقيم المساجد بشكل دوري وبخاصة دورات المياه.

أضاف أن هناك دروس تقدمها واعظات البحوث الإسلامية بجنوب سيناء للسيدات بالمساجد منذ بداية شهر رمضان وقدم الشكر إلي الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر علي تسيير القوافل الدعوية والتثقيفية إلي جنوب سيناء.