حالة الطقس اليوم الخميس 30-3-2023.. استمرار نشاط الرياح والأمطار
كتب:
انتصار الغيطانى
12:00 ص | الخميس 30 مارس 2023
حالة الطقس اليوم الخميس 30-3-2023
حذرت الأرصاد الجوية، من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في حالة الطقس اليوم الخميس 30-3-2023، واستمرار نشاط الرياح، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط؛ نظرا لارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.
حالة الطقس اليوم
وأكدت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعاتها بين 30-40 كيلومترا في الساعة، ما يزيد من الشعور ببرودة الطقس اليوم الخميس 30-3-2023، وذلك خلال ساعات الصباح والليل المتأخرة، مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفية على السواحل، وجبال البحر الأحمر، ووسط سيناء.
درجات الحرارة اليوم
وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 30-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:
القاهرة 21 - 15
- العاصمة الإدارية 21 - 14
- أكتوبر 22 - 14
- بنها 21 - 15
- دمنهور 21 - 13
- وادي النطرون 22 - 14
- كفر الشيخ 20 - 14
- المنصورة 21 - 13
- الزقازيق 22 - 13
- شبين الكوم 21 - 14
- طنطا 22 - 13
- دمياط 20 - 14
- بورسعيد 20 - 14
- الإسماعيلية 19 - 14
- السويس 21 - 13
- العريش 20 - 13
- رفح 19 - 13
- رأس سدر 22 - 13
- نخل 21 - 07
- كاترين 18 - 04
- الطور 22 - 17
- طابا 20 - 14
- شرم الشيخ 24 - 15
- الإسكندرية 18 - 13
- العلمين الجديدة 19 - 14
- مطروح 19 - 14
- السلوم 18 - 12
- سيوة 18 - 12
- رأس غارب 23 - 15
- الغردقة 24 - 15
- سفاجا 23 - 15
- مرسى علم 24 - 16
- شلاتين 27 - 17
- حلايب 24 - 16
- أبو رماد 24 - 16
- رأس حدربة 26 - 17
- الفيوم 21 - 12
- بني سويف 21 - 12
- المنيا 22 - 11
- أسيوط 22 - 12
- سوهاج 23 - 13
- قنا 27 - 15
- الأقصر 26 - 15
- أسوان 28 - 16
- الوادي الجديد 25 - 12
- أبو سمبل 27 - 14