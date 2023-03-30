حالة الطقس اليوم الخميس 30-3-2023.. استمرار نشاط الرياح والأمطار

حذرت الأرصاد الجوية، من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في حالة الطقس اليوم الخميس 30-3-2023، واستمرار نشاط الرياح، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط؛ نظرا لارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعاتها بين 30-40 كيلومترا في الساعة، ما يزيد من الشعور ببرودة الطقس اليوم الخميس 30-3-2023، وذلك خلال ساعات الصباح والليل المتأخرة، مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفية على السواحل، وجبال البحر الأحمر، ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 30-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14