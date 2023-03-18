11 حدثا عالميا في يوم.. أهمها إحباط تفجير «طهران» ومقتل 4 من أنصار «داعش»

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 حدثًا تنوعت ما بين أمنية وسياسية واقتصادية كان من أهمها إحباط السلطات الإيرانية، تفجير سيارة مفخخة في «طهران»، فيما ارتفعت عملة «بيتكوين» الرقمية بنسبة 10%.

وأحبطت الشرطة الإيرانية، تفجير سيارة مفخخة في «شارع بهشتي» التجاري وسط العاصمة «طهران»، فيما قالت الشرطة، إن يبدو أن دوافع شخصية وراء ما حدث.

وفي العراق، أعلنت وزارة الدفاع، أمس الجمعة، مقتل 4 عناصر ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي البلاد، فيما قالت هيئة «الحشد الشعبي» في بيان، إن العملية نفذتها قوة مشتركة من معاوني استخبارات الحشد واللواء 57، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي المغرب، تورط 3 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في مقتل شرطي أثناء مزاولته مهامه الرسمية

وفي السعودية، أعلنت السلطات، إحباط تهريب نحو 1.3 مليون حبة «كبتاجون» مخدرة عبر ميناء ضباء على البحر الأحمر شمال غرب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

#ارقد_وآمن #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء ضباء تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 1,2 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر الميناء، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.

https://t.co/kk7ZZPT8l8 pic.twitter.com/ITYRZ0VzbG — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 17, 2023

تفكيك شبكة تهريب بين إسرائيل وفرنسا وهولندا.. وإلقاء القبض على 9 مهربين

وفي فرنسا، أعلن الدرك، تفكيك شبكة هربت أكثر من 8 أطنان من القات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا تبلغ قيمتها السوقية 1.2 مليون يورو، مشيرا في بيان، إلى توقيف 9 مهربين وضبط 242 كيلوجراما من القات و28 ألف يورو وسيارتين الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع متظاهرين في العاصمة على خلفية خطط الحكومة لرفع سن التقاعد في البلاد، فيما أعلنت السلطات أن كمية النفايات في «شوارع باريس» بلغت 10 آلاف طن بسبب إضراب عمال جمع القمامة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الرئيس التونسي يشدد على ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية

سياسيا، شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية، كاشفا خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وجود محاولات للتدخل في شؤون البلاد من بعض الجهات الخارجية.

من جانبها، قالت تقارير إعلامية، إن مستشار «الديوان الملكي» السعودي نزار العلولا بحث في «قصر الإليزيه»،مع باتريك دوريل، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتخابات الرئاسية في لبنان.

وفي البوسنة والهرسك، قال عضو هيئة الرئاسة ميلوراد دوديك، إنه يجري حاليا تشكيل فريق سيجمع معلومات شاملة حول تصرفات الدبلوماسيين والسفارتين الأمريكية والبريطانية، مضيفا: «سنقرر الأسبوع المقبل وقف الاتصال بالسفارتين».

وفي الولايات المتحدة، قال مسؤولان أمريكيان اثنان رفيعي المستوى، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تعترف بأن سياساتها تجاه كوريا الشمالية باءت بالفشل، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية

عملة «بيتكوين» الرقمية تسجل أكثر من 27 ألف دولار

اقتصاديا، ارتفعت قيمة عملة «بيتكوين» الرقمية بنسبة 10%، لتسجل أكثر من 27 ألف دولار للبيتكوين الواحد، وفقا لبيانات منصة «كوين ديسك».

بدورها، انخفضت قيمة أسهم أكبر البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بمتوسط ​​16% «459 مليار دولار» منذ بداية مارس الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وجاء الانخفاض على إثر إفلاس بنك «سيليكون فالي» الأمريكي ومشكلات «كريدي سويس» السويسري. وأضحت حوالي 200 مؤسسة ائتمانية أمريكية مهددة بالإفلاس، على خلفية إفلاس بنك «سيليكون فالي»، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الامريكية.

من جهته، أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ردا على سؤال للصحفيين في «البيت الأبيض»،عما إذا كان يعتقد أن الأزمة المصرفية هدأت؟: «نعم».