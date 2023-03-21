مساعد وزير الدفاع الأمريكي: وجود «داعش» في العراق من صنع واشنطن

علق مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورانس كورب، على الغزو الأمريكي للعراق، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل على أي شيء مقابل هذه، مؤكدًا أن الوضع الأمني أصبح أضعف مما كان قبل الغزو، وكلف حياة العراقيين والأمريكان، لافتا إلى أن واشنطن هي من صنعت داعش في بغداد.

خسارة قرابة 4 آلاف جندي بالاضافة لـ500 ألف عراقي

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية داليا أبوعميرة في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنهم خسروا قرابة 4 آلاف جندي، بالإضافة لـ500 ألف عراقي لقوا حتفهم في هذا الغزو، مشيرًا أن هذا الغزو كلف الولايات المتحدة الأمريكية 1.8 ترليون دولار لمحاولة إعادة إعمار العراق.

وأشار إلى أنهم سينفقوا الكثير أيضًا من أجل إعادة الإعمار، مؤكدًا أن العراق ليس في وضع جيد.

الولايات المتحدة الأمريكية هي من صنعت داعش في العراق

وأكد: «في الأساس الولايات المتحدة الأمريكية هي من صنعت داعش في العراق، ولا زالت تحاول واجهة داعش والتعامل معه في سوريا».

وأشار إلى أن ادارة الرئيس الأسبق جورج بوش هي المسؤولة، وأنهم كانوا يتحدثوا عن امتلاك صدام أسلحة دمار شامل، وأن كولين أول من أعلن في الأمم المتحدة الكلام ذاته، وكذلك الاستخبارات في ذلك الوقت.