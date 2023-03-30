الفاتيكان يعلن تحسن صحة البابا فرانسيس: استكمال العلاج في المستشفى

قال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، اليوم الخميس، إن صحة البابا فرنسيس تتحسن بعد دخوله المستشفى إثر إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي، وأنه استأنف عمله مع استمراره في تلقي العلاج، وذلك بحسب وكالة رويترز.

تحسن الفحوص السريرية

وأضاف في البيان: «أخذ قداسة البابا فرانسيس قسطا جيدا من الراحة ليلا، كما تتحسن فحوصه السريرية تدريجيا ويواصل علاجه المقرر».

وأشار: «هذا الصباح بعد الافطار قرأ بعض الصحف واستأنف عمله»، وأشار إلى أنه لم يكن طريح الفراش، وقال إنه كان يصلي في كنيسة صغيرة داخل جناح المستشفى الخاص به.

صعوبات في التنفس

ولم يذكر بروني متى قد يغادر فرنسيس مستشفى جيميلي في روما، وقال الفاتيكان أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن يقضي بضعة أيام هناك، ونُقل البابا بشكل غير متوقع إلى مستشفى جيميلي بعد أن اشتكى من صعوبات في التنفس، ما أثار مخاوف جديدة بشأن صحة البابا البالغ من العمر 86 عاما والذي يعاني من عدد من الأمراض.