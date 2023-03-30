رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان: ملحمة خالدة

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وقال عبدالرازق في برقيته: «باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ، أتقدم لكم بالتهنئة بذكرى انتصار العاشر من رمضان، تلك الملحمة الخالدة التي سطرت ذكراها قواتُنا المسلحة الباسلة حين رُدت الكرامة للمصريين وللعرب، وعبرت خط بارليف المنيع واستردت الأرض المغتصبة، لنظل نجنى ثمارها؛ من سلام الأبطال المنتصرين، إلى نهضة شاملة على أرض الفيروز، بدأتموها بعد عقود، لتمتد لربوع البلاد فى كل مجال، فآتت هذه النهضة أُكُلَها، وخففت من آثار الأزمات العالمية الطاحنة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية».

تهنئة رئيس الشيوخ

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «التحية لكم، والتحية واجبة لرجال القوات المسلحة، قادة، وضباط، وأفراد، وجنودا، ولكل الشعب المصرى الذي يقف صفا واحدا خلفكم، وقلبا واحدا معكم، داعين المولى عزَ وجل أن يحفظ مصرنا الغالية بلد الأمن والأمان، وأن يجعل أيامنا كلها نصرا وعزا ورخاء».