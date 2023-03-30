مصرع طفلة وإصابة والديها وشقيقيها في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر «أسماء»

شهد طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر حادثا مروعا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إثر انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة واحدة تتكون من 5 أشخاص الأب وزوجته ووابنيه وابنته، وتوفيت الأخيرة إثر الحادث الأليم بينما أصيب جميع أفراد الأسرة وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث طريق رأس غارب الزعفرانة

تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطار بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 17 طريق الزعفرانة رأس غارب وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث.

وتبين إصابة عماد الشحات في الحادث ومصرع ابنته آلاء عماد الشحات البالغة من العمر 17 سنة، وإصابة زوجته وولديه وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حالة المصابين

فيما كشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزى أن حالة المصابين ما بين خطيرة ومتوسطة وعبارة عن كدمات وسحجات وكسور وجروح وَتم عمل جميع الإسعافات الأولية لهم وجار عمل اللازم.