سقوط أمطار بطريق رأس غارب بالغردقة

شهد طريق رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار ترواحت بين غزيرة َومتوسطة اليوم الثلاثاء ورياح شديدة وتقلبات في الأحوال الجوية، وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

سقوط أمطار غزيرة وكرات من الثلج على مدينة رأس غارب

كانت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر َشهدت سقوط أمطار غزيرة وكرات ثلج على مدينة رأس غارب وأجواء باردة ورياح شديدة.

وشهد عدد من مدن محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة وحالة من اضطراب الأحوال الجوية وأعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إغلاق عدد من المواني لسوء الأحوال الجوية.

عمليات البحر الأحمر تحذر السائقين

وحذرت محافظة البحر الأحمر جميع سائقي السيارات علي طرق المحافظة من الزعفرانة حتى القصير بتوخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة، واتباع إرشادات المرور وتحذير السائقين من السير بسرعات عالية أثناء هطول الأمطار وعدم الضغط على فرامل السيارة على الطرق المبللة وإبلاغ غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر عن أي طوارئ.