سقوط أمطار غزيرة وكرات ثلج على مدينة رأس غارب

شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة وكرات ثلج وانخفاض شديد في درجات الحرارة وأجواء باردة ورياح شديدة، وخلت الشوارع من المارة وسط تقلبات الأحوال الجوية.

رياح محملة بالأتربة تضرب البحر الأحمر

كانت ضربت مدن البحر الأحمر أمطار وعواصف ورياح شديدة محملة بالأتربة وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وشبورة ترابية على الطرق السريعة.

عمليات البحر الأحمر تهيب ب‏المواطنين توخي الحذر

وأعلنت أجهزة مدينة رأس غارب رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، ورفع حالة الطوارئ والتنسيق مع شركة الصرف الصحي ومياه الشرب والمتابعة المستمرة خلال 24 ساعة.

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات المحافظة تتابع بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف مجالس المدن وغرفة عمليات الوزارة لتذليل أي معوقات.

وناشدت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، وتحذير السائقين من السير بسرعات عالية أثناء هطول الأمطار.