موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم، يبحث عنه الكثير من متابعي المسلسل، ليتثنى لهم مشاهدة الحلقة الجديدة من سره الباتع، بعد مرور 8 حلقات منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، وتشهد أحداث سره الباتع تصاعد كبير في حقبتي أحداث المسلسل.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم يكون في تمام الساعة 6:15 مساء، بعد أذان المغرب مباشرة، وتعرض اليوم الحلقة 9 من سره الباتع التي سوف يتم الكشف فيها عن مصير حامد، الذي يحاكم بسبب اعترافه بقتل 3 جنود فرنسيين.

أحداث من سره الباتع

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم يتم خلاله متابعة أحداث الحلقة 9 من المسلسل، الذي تناولت أحداثه الأخيرة فترة ثورة 25 يناير ومحاولة سرقة المتحف المصري الكبير التي حدثت في ذلك الوقت.

ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، والتي تجري في حقبتين من الزمن.