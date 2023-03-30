مسلسل سره الباتع الحلقة 8.. «كليمان يدافع عن حامد»

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 8 كثير من التطورات على مستوى الأحداث التي تنتمي إلى حقبتين من الزمن الأولى وهي فترة الحملة الفرنسية والثانية الوقت الحالي، التي يقدمها المخرج خالد يوسف في توليفة درامية خاصة.

ومسلسل سره الباتع الحلقة 8 شهدت ظهور حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني في محبسه، بعد القبض عليه بسبب قتلة لجنود فرنسيين وتسليم نفسه، وعلى الجانب الآخر تدعو له والدته التي تجسد شخصيتها الفنانة هالة صدقي وهي منهارة في البكاء.

مسلسل سره الباتع الحلقة 8

وبعدها ظهر المنادى فى القرية ويخبر أهلها بأنّ الجنرال يخبرهم بأنّ محاكمة حامد ستنطلق يوم غد بعد صلاة الضهر ولكن هنا تدخل العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، الذي يتولى الدفاع عن حامد، ويطلب من الجنرال أن يؤجل المحاكمة بضع أيام ليقنع أهل القرية أنّ هناك محاكمة عادلة بالفعل وأنّه إن لم ينفذ ذلك فسيواجه غضب الفلاحين بشكل كبير.

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع يُعرض عبر عدد من القنوات، ومنها قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا وقناة on في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وقناة on drama في تمام الساعة السادسة والربع مساء.