مسلسل سره الباتع الحلقة 8.. «ظهور خاص لخالد يوسف»

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 8 بالكشف عن عدد آخر من الخطابات الخاصة بمذكرات العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، والتي يحكي من خلالها عن قصة السلطان حامد.

اندلاع ثورة يناير في مسلسل سره الباتع الحلقة 8

ومسلسل سره الباتع الحلقة 8 شهدت اندلاع ثورة يناير ضمن الأحداث التي تشهدها الحقبة الزمنية الحالية، وبالفعل تُعرض مشاهد حية وحقيقية لجمعة الغضب التي وافقت 28 يناير 2011.

وبعدها كان هناك ظهور خاص للمخرج خالد يوسف حيث ظهر في أحد اللقاءات التلفزيونية يوم جمعة الغضب، وناشد بحماية المتحف المصري بعدما تعرض للسرقة على يد مسعود الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبدالجليل، وهنا كانت سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى تتابع الخبر من المنزل، وعلى الفور اتجهت نحو المتحف ومعها عدد كبير من المتظاهرين لحمايته وإنقاذه من السرقة.

تفاصيل عن مسلسل سره الباتع

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفى وصلاح عبدالله وخالد الصاوي وغيرهم.