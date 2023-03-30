«مخاطر الزيادة السكانية على المجتمع» في ندوة بمستشفى الأطفال بمطروح

أطلق مركز ومدينة مرسى مطروح سلسلة من الندوات التوعوية حول المشكلة السكانية ومخاطرها وحلولها في مطروح، وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام محافظ مطروح وبتعليمات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.

أول ندوة بمطروح عن المشكلة السكانية

ووجه عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح لوحدة السكان بمجلس مدينة مرسي مطروح بعقد ندوة توعوية بمستشفى الاطفال، وجري تنظيم، اليوم الخميس، أول ندوة بمطروح خلال عام 2023 بعنوان «خطورة القضية السكانية علي الفرد والمجتمع»، تحت إشراف أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة بحضور الدكتور هالة عبد الله مدير مستشفى الاطفال التخصصي وخلود رفعت ممثل مركز اعلام مطروح ومحمد صابر مدير وحدة السكان بمجلس المدينة.

تحمل المسؤولية

واستهدفت الندوة التوعية الشاملة للمرأة فيما يتعلق بتحمل المسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع حول خطورة قضية الزيادة السكانية للحد من الزيادة التي تلتهم جهود التنمية في كافة القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين التي تقوم بها الدولة المصرية.

فوائد تنظيم الأسرة

وأكدت الدكتورة هالة عبد الله مدير مستشفى الأطفال بمطروح في بيان أن الندوة ركزت علي عدة محاور لتثقيف وتنمية المعلومات للنساء كشرط ضروري لتحقيق المشاركة ، وفوائد تنظيم الأسرة والتي منها تعزيز فرص التعلم والعمل للمرأة، الحفاظ على صحة الطفل والحد من مشاكل الحمل التي تتعرّض له النّساء خاصة الصغيرات منهن التقليل من المخاطر المرتبطة بالحمل في سن مبكر والتقليل من الوفيات الناجمة عن الإنجاب المبكر، تنظيم عدد أفراد الأسرة.

الزيادة خطر على التنمية

وأوضحت خلود رفعت أخصائية بمركز إعلام مطروح أن الأسرة هي اللبنة والركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي، وأن مشكلة الزيادة السكانية من المشكلات التي تعاني منها معظم الدول في عصرنا الحاضر، فالزيادة السكانية لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة، بل تُشكل ضررًا بالغًا في التنمية والتقدم للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية.

تنفيذ ندوات بقرى مطروح

وأشار محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح إلي إن تلك الندوات تأتى في اطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، لافتاً الى ان الوحدة مستمرة في تنفيذ الندوات وفقاً لخطة على مستوى المركز والمدينة والقري لضمان للوصول إلي أكبر عدد من المواطنين وتقديم التوعية لهم لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، مؤكداً علي استمرار تنظيم سلسلة من الندوات والمبادرات خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، وتعليمات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات التي تنظم الندوات التثقيفية بمشاركة مركز اعلام مطروح، ودار الافتاء والأزهر الشريف والأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم ، والصحة، والتضامن الاجتماعي وغيرها.