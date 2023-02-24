مبادرات للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية في ختام برنامج «نتشارك» بكفر الشيخ

اختتمت الورش التدريبية بمركز شباب زغلول أبو زيد التابع لإدارة شباب بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ضمن فعاليات برنامج «نتشارك» بمراكز شباب كفر الشيخ، المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية والتي تُنظمها وزارة الشباب والرياضة في 12 محافظة.

قدم التدريب بالبرنامج سعد أحمد، من وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة أعضاء برلمان الشباب والنشء من عُمر 13 حتى 19 عامًا، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مجموعات من العمل والورش التدريبية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مجموعات العمل والورش التدريبية لأعضاء برلمان الشباب والنشء بمركز شباب زغلول أبو زيد، قدمت عددا من المبادرات التوعوية، الأولى بعنوان «مخاطر الزيادة السكانية»، وتقديم الإحصائيات والدراسات التي توضح المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات والأوطان من جراء الزيادة السكانية، والثانية تناولت المخاطر المجتمعية التي تُهدد سلام المجتمع بسبب العنف الممارس ضد المرأة بكل أشكاله من قول أو فعل من المحيطين بها، والآثار السلبية عليها وعلى من حولها، كما تناولت المبادرة التوعوية الثالثة قضية مؤرقة تحدث في الريف المصري أكثر والمجتمعات ذات طبيعة خاصة والتي ينتج عنها مشكلات اجتماعية واقتصادية وصحية تزيد من الضغط على قدرات الأوطان في توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

وأشار «محروس» إلى أن الورش التدريبية تُنفذ بمراكز الشباب بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه في الخامس من فبراير، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي ترتكز محاورها الرئيسية حول «تمكين الفتيات، والتوافق المجتمعي، والمواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، ودعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة».

تنظيم برنامج «نتشارك» بـ12 محافظة

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تُنظم برنامج «نتشارك» بمحافظات «كفر الشيخ، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، شمال سيناء، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر»، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 حتى 19 عامًا وبمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة التعليم المدني، وتنفيذ فريق عمل إدارة التعليم المدني وفرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.