السيطرة على حريق في شقة سكنية بسبب صاروخ ألعاب نارية بالفيوم

اندلع حريق هائل في شقة سكنية بإحدى مراكز محافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس الموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك، حيث التهم الحريق محتويات المنزل بالكامل والتي تفحمت وتحولت إلى رماد، وذلك بسبب قيام طفل بإلقاء صاروخ ألعاب نارية فدخل إلى الشقة من أحد الشبابيك وتسبب في اشتعال النيران في الشقة.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو أيّة إصابات.

بلاغ بنشوب حريق بشقة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة المركز.

صاروخ ألعاب نارية السبب

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ورجال الإطفاء، إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ نشوب حريق هائل في شقة سكنية خلف البنك الأهلي بمدينة طامية، وذلك بسبب قيام طفل بإلقاء "صاروخ" ألعاب نارية والذي دخل من أحد الشبابيك وتسبب في اشتعال النيران بالشقة.

السيطرة على النيران

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على حريق شقة سكنية، وإخماد النيران، دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، حيث كانت الشقة خالية من سكانها وقت نشوب الحريق، بينما تسبب الحريق في تفحم الشقة بالكامل.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.