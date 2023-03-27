مصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في مشاجرة بسبب الألعاب النارية بالفيوم

لقي شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه مساء اليوم السبت الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في مشاجرة نشبت بسبب الألعاب النارية في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الفيوم.

وجرى إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف محافظة الفيوم من حملاتها لضبط الألعاب النارية والشماريخ المتواجدة في الأسواق.

بلاغ بمصرع شاب

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، يفيد مصرع شاب في بداية العشرينيات من عمره أثناء احتجازه بمستشفى الفيوم العام.

الألعاب النارية السبب

وتبينّ أنّ الشاب أُصيب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، حيث نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

نقل الجثة للمشرحة

وانتقلت قوة أمنية إلى مستشفى الفيوم، وتبين مصرع شاب يدعى مصطفى، 23 سنة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، حيث جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذ حياته.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة، وتقديم تقرير بذلك، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، فور الانتهاء من التشريح.

حملات مكثفة لضبط الألعاب

على جانب آخر، شكلت محافظة الفيوم لجنة للمرور على الأسواق ومداهمة ومصادرة محال الألعاب النارية لدى منافذ البيع والباعة الجائلين، والتي تمكنت من ضبط آلاف الألعاب النارية، وذلك بعد تكرار الحوادث بسبب الألعاب النارية، كان بينها إصابة طفلة في العين، وإصابة طفل في اليد، فضلًا عن نشوب مشاجرتين بين عائلات في مناطق مختلفة بسبب الألعاب النارية.