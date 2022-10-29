إصابة شقيقتين في حريق منزل بمحافظة الفيوم.. «حالتهما خطيرة»

أصيبت شقيقتان بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة التهمت نحو 80% من جسديهما، إثر نشوب حريق في منزلهما بمنطقة الصاغة القديمة بنطاق مدينة الفيوم، حيث اندلعت النيران في المنزل والفتاتين داخله فجأة دون سبب واضح، وفشلتا في الخروج من المنزل، فاشتعلت النيران فيهما واحترقتا.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة، كما جرى إخراج الفتاتين من وسط النيران ونقلهما إلى المستشفى.

بلاغ بحريق منزل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من المطافئ بنشوب حريق هائل في منزل بحي الصاغة القديمة، وبداخله فتاتين.

المطافئ تخمد النيران

وانتقل رجال الإطفاء وسيارات الإطفاء على الفور إلى مكان الحريق، وتبين اندلاع حريق هائل في شقة سكنية تقيم فيها فتاتين برفقة جدتهما لوالدتهما نظراً لانفصال والديهما، وأنّ الفتاتين كانتا داخل الشقة بينما جدتهما كانت بالخارج، وجرى إخماد النيران والسيطرة على الحريق الذي التهم المنزل بالكامل.

نقل الشقيقتين إلى المستشفى

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج الفتاتين من داخل المنزل المحترق، وتبينّ إصابتهما بحروق شديدة بنسبة 80% تقريباً، وجرى استدعاء سيارتي إسعاف ونقلهما إلى قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

فحص أسباب الحريق

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من جهودها لتحديد أسباب نشوب الحريق الذي التهم المنزل وأصاب الشقيقتين، فيما انتقل فريق من المعمل الجنائي إلى مكان الحريق، وجرى معاينة الحريق لتحديد وبيان أسبابه.

تحرير محضر بالحريق

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.