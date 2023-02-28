مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات «نسمة للطيران» من مدريد

إستقبل مطار سفنكس الدولي أمس أول رحلة تابعة لشركة نسمة للطيران قادمة من العاصمة الأسبانية مدريد ، وعلي متنها ١٦٧ راكب.وقد قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لكافة الركاب.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات المصرية لتنفيذ خطة الدولة المصرية نحو الوصول إلي ٣٠ مليون سائح.

مصر للطيران تستقبل طائرة جديدة من طراز آيرباص A321neo

وأعلنت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن وصول طائرة جديدة من طراز آيرباص A321neo، لتنضم الي أسطول الشركة.

وتحتفل الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بعد غدا الخميس بقدوم الطائرة الجديدة، المنضمة حديثا الي أسطول الشركة، بحضور الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني وقيادات الوزارة والشركات التابعة لها، وبحضور وفد إعلام وزارة الطيران المدني من مختلف المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية.

وكان الفريق الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أعلن إن الشركة الوطنية مصر للطيران ستستقبل طائرة جديدة لتنضم إلى أسطولها، وهي الناقل الوطني الجمهورية مصر العربية، وهي من طراز A320n.

وكان الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني أعلن أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، ستستمر في خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوي، وزيادة عدد النقاط التي تصل إليها .

شركة مصر للطيران للشحن الجوى تسلمت قبل عدة أيام، طائرة جديدة

يذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى، تسلمت قبل عدة أيام، طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي، وتعاقدت الشركة مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن.

وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران للشحن الجوي، ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوي 4 طائرات.