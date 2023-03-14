«الطيران المدني» تحتفي بيوم المرأة العالمي.. طاقم نسائي كامل يقود رحلة إلى أثينا

نشرت وزارة الطيران المدني، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مقطع فيديو يتضمن مشاهد من إقلاع رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران يوم 8 مارس الجارى متجهه إلى أثينا وذلك بطاقم نسائي متكامل، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي واحتفاءً بالمرأة.

وأظهر الفيديو، مشاهد تبرز دور المرأة المصرية العاملة في قطاع الطيران ككل بمختلف المواقع، ما بين طاقم الطائرة يشمل قائد الرحلة وطاقم الضيافة، وأيضا مراقبات جوية داخل برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى مهندسات صيانة داخل هناجر الطائرات، وغيرها بمواقع العمل داخل المطارات وقطاع الشركة من أسواق حرة وكونترات وداخل أكاديمية التدريب.

الطيران المدني تحتفل باليوم العالمي للمرأة

وكان الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، قام بتكريم عدد من النماذج المشرفة من السيدات العاملات فى قطاع الطيران المدني المصري تقديرا لجهودهن المتميزة وعملهن الدؤوب على المستويين العملي والأسري وذلك بحضور لفيف من قيادات الطيران المدني والمكرمات وأسرهم، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام وفي أجواء سادتها مشاعر المودة والشكر والتقدير.

عباس: المرأة هي ركيزة البناء والتنمية وصمام أمان العالم

وأكد وزير الطيران، على الدور الكبير والفعال الذي تلعبه المرأة المصرية وما تحمله على عاتقها من مسؤوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها، قائلًا أن المرأة هي ركيزة البناء والتنمية وصمام أمان العالم وهي وراء كل التطورات الكبيرة التي تشهدها مسيرة البناء دائما وأبدا.

كما أكد أن قطاع الطيران يضم العديد من الرموز المتميزة التي تركت بصمات واضحة ومازالت تصنع تاريخًا عريقًا منذ نشآة الطيران المدني المصري حيث كانت من بينهن كابتن «لطفية النادي» أول مصرية تحصل على إجازة طيار خاص عام 1933 م وثاني مصرية على مستوى العالم تقود طائرة وكذلك كابتن «عزيزة محرم» أول أمرأة مصرية تتقلد منصب كبير معلمين بمصر للطيران عام1957، وهناك الكثير من السيدات المصريات اللاتي أثبتن مهاراتهن وحققن حلم الطيران.