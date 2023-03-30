صرف معاشات أبريل السبت المقبل.. اعرف تفاصيل الزيادة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات أبريل السبت المقبل، أي بعد 48 ساعة من الآن، مشيرة إلى أنّ الصرف يتم من ماكينات الصرف الآلي ومناقذ شركة فورى ومن محافظ الهواتف المحمولة، مؤكدة أن الزيادة سيتم صرفها لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش.

الحد الأقصى للزيادة يبلغ 1635 جنيها

وتزامنا مع صرف معاشات أبريل السبت المقبل، أشارت إلى أن الحد الأقصى لزيادة يبلغ 1635 جنيها، فيما يبلغ الحد الأدنى لزيادة المعاشات 170 جنيها، مؤكدة أن التكلفة السنوية للزيادة تقدر بـ55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل و مايو ويونيو.

طريقة حساب قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إلى أنه يتم حساب قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%.

ووفقا لطريقة حساب زيادة المعاشات فإنّ قيمة زيادة المعاشات 2023 يتم كالتالي:

- من يتقاضى 1800 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- من يتقاضى 1900 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيها.

- من يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2415 جنيها.

- من يتقاضى 2200 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 2530 جنيها.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- من يتقاضى 2500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها.

- من يتقاضى 2800 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3220 جنيها.

- من يتقاضى 2900 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3335 جنيها.

- من يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.

- من يتقاضى 3100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 3565 جنيها.

- من يتقاضى 3200 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3680 جنيها.

- من يتقاضى 3500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025 جنيها.

- من يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيه.

- من يتقاضى 4500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيها.

- من يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.