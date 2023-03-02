8 اختصاصات للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر.. تعرف عليها

تؤدي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من المهام، وتقدم خدمات التأمين الاجتمايى لكلا من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، والعمل على تحقيق الأمان الاجتماعي، والاستثمار الأمثل لأموال التأمينات.

مهام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأوضحت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، أن مهام الهيئة تتمثل فيما يلى:

- صرف الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة.

- صرف الحقوق التأمينية في تأمين إصابة العمل.

- توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي.

- الاستثمار الأمثل لفائض الأموال من خلال صندوق الاستثمار.

- صرف الحقوق التأمينية في تأمين العجز والوفاة .

- صرف تعويـض عن الأجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت نتيجة إصابة عمل أو مرض، ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص.

- تحصيل الاشتراكات المقررة طبقا لاحكام القانون.

- صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.​

استمرار صرف معاشات مارس 2023 لليوم الثانى

في سياق آخر، يواصل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم البالغ عددهم نحو 10 ملايين و885 ألف و757 صاحب معاش ومستحق، صرف معاشات شهر مارس 2023 لليوم الثاني على التوالي، وذلك من ماكينات الصراف الآلي، ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.