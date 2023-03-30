تفاصيل بطاقات الائتمان من بنك التعمير والإسكان.. فترة سماح 56 يوما

يوفر بنك التعمير والإسكان عدد من البطاقات، بينها بطاقة الائتمان، بأقل فائدة وأطول فترة سماح، حسب وصف البنك، وتساعد العميل على التسوق بحرية ثم سداد المبلغ المستحق خلال فترة محددة.

وبحسب بنك التعمير والإسكان، وقائمة شهر مارس 2023، فإن بطاقات الائتمان، جاءت بعائد تنافسي يصل إلى 2.1% شهريًا بالإضافة إلى فترة سماح تصل إلى 56 يومًا، وإمكانية إصدار 4 بطاقات إضافية مع إصدار أول بطاقتين مجانًا.

بطاقات الائتمان من بنك التعمير والإسكان

ويمكن للعميل اختيار خطة تقسيط تصل إلى 36 شهر بعائد تنافسي، ودخول صالات كبار الزوار في عدد كبير من المطارات حول العالم والاستفادة من خصومات على بعض المطاعم والفنادق محليًا.

التسوق عبر الإنترنت

ويتيح البنك التسوق عبر الإنترنت مع 3D-Secure، للشراء بأمان واستخدام الشريحة الذكية والرقم السري، ويمكن استخدم البطاقة في السحب النقدي والمشتريات محلياً وعالمياً بقيمة 100% من الحد الائتماني.

ويوفر بنك التعمير والإسكان سداد الحد الأدنى للمعاملات الشهرية بقيمة 5%، ويقدم للعميل تغطية تأمينية مجانية على الحياة عن الرصيد المستحق.