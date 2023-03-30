ما هي اشتراطات التأمين على عمال المقاولات؟.. «الهيئة» توضح

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه إذا أراد عامل المقاولات الدخول في نظام التأمين على عمال المقاولات فعليه اتباع عدد من الخطوات، مشيرة إلى أن التأمين يكون ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

اشتراطات التأمين على عمال المقاولات

وأوضحت التامينات الاجتماعية، على موقعها الرسمي، أن اشتراطات التأمين على عمال المقاولات تتمثل فيما يلى:

- التوجه الى أقرب مكتب تأمينات.

- يقوم عامل المقاولات بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الكشف الطبى على العامل.

- يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل.

- يشترط أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

عامل اليومية يخضع لقانون التأمين الاجتماعي

وأشارت التامينات الإجتماعية إلى أن عامل اليومية يخضع لقانون التأمين الاجتماعي، لافتة إلى أن الاشتراكات التأمينية تحسب على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، موضحة أنه يتم التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.